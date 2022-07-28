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Обстріл Миколаєва: снаряд впав на подвір'я будинку, є постраждала

Фото: росіяни обстріляли приватні будинки у Миколаєві (dsns.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні увечері російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську міську раду.

У результаті обстрілу у будинку обвалилась стіна і частина покрівлі.

Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах.

Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по приватних будинках у Миколаєві.

А вранці окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Через обстріли постраждали заклади освіти та житлові будинки.

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Миколаїв