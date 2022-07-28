Обстрел Николаева: снаряд упал во двор дома, есть пострадавшая

Сегодня вечером российский снаряд попал во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский городской совет.
В результате обстрела в доме обрушилась стена и часть кровли.
Также значительные разрушения получили два соседних дома. В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша.
Предварительно, в результате обстрела ранения получила одна женщина.
Напомним, сегодня вечером в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Позже стало известно, что россияне ударили по частным домам в Николаеве.
А утром оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. Из-за обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.