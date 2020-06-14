Громадські діячі закликали не повертати Україну в часи Януковича

Підозра п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку не робить честі владі й повертає країну до часів Януковича.

Про це йдеться у зверненні до президента Володимира Зеленського від відомих вчених, громадських діячів і політичних в'язнів радянського режиму, яке опублікував у Facebook Йосиф Зісельс.

Зокрема, вони закликають президента припинити політичні переслідування, а замість цього спрямувати зусилля на консолідацію суспільства у протидії російській агресії.

"Звернутися з цим листом нас спонукали останні події, які повертають нашу державу в часи Януковича. Свавілля, вибіркове правосуддя, політичні переслідування після Революції Гідності повинні були назавжди покинути Україну. Ми обурені діями ДБР та ОДПУ, які повертають ці огидні явища в українську дійсність. Це - ознаки формування в Україні поліцейської держави", - йдеться у зверненні.

На їхню думку, "ганебне шоу", влаштоване навколо вручення підозри Порошенку, погіршує імідж країни у світі.

"Такі дії дискредитують саму правоохоронну систему, руйнують і без того невисоку довіру до неї. Суспільству надсилається небезпечний сигнал: "органам" закон не писаний. А значить, завтра чиїсь права можуть розтоптати - було б політичне замовлення. З сумом мусимо констатувати, що в Україну повернулися репресії проти політичних опонентів. Обурливо, що основним об'єктом цих репресій став Петро Порошенко - людина, зусиллями якого Україна змогла вистояти у протистоянні з Росією в найважчі роки", - додав громадські діячі.

У листі також зазначається, що звинувачення президента за видання указу про кадрове призначення у Службу зовнішньої розвідки України виглядають вкрай дивно - адже це його конституційні повноваження.

"Крім іншого, це може поставити під сумнів будь-які кадрові рішення, які приймає як нинішній, так і майбутні керівники держави. Це - небезпечний прецедент. Підкреслюємо: побудувати державу справедливості, виконати обіцянки перед народом на "юридичний треш" нікому ще не вдавалося. Як і не вдасться сховатися за ним від питань суспільства щодо неефективної політики всередині країни й ослаблення України на міжнародній арені", - йдеться у зверненні.

Серед підписантів, зокрема, колишній політв'язень Йосип Зісельс, надзвичайний і повноважний посол України Юрій Щербак, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА Костянтин Сігов, учасник ініціативної групи "Першого грудня" і в'язень сумління т.н. "ДНР" Ігор Козловський, Євген Бистрицький, філософ, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", міністр освіти й науки України (2014-2016) Сергій Квіт, колишній політв'язень Микола Горбаль та інші.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозра в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенко заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це повинен робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенко в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Водночас, депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу України дотримуватися принципів верховенства права і європейських цінностей, і додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".