ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Депутат Європарламенту застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка

Новини » Політика     10.06.2020 - 10:26
Депутат Європарламенту застеріг владу від політичних переслідувань Порошенка
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

В Європарламенті закликали владу дотримуватися Угоди про асоціацію з ЄС

Депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це Ауштрявічюс написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи запланований на сьогодні допит Порошенка у Державному бюро розслідувань.

"Угода про асоціацію зобов'язує Україну повністю дотримуватися верховенства закону та інших основоположних принципів. Не може бути жодного політично мотивованого переслідування", - наголошує Ауштрявічюс.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка для допиту у якості свідка. Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні ДБР.

Своєю чергою, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що рішення Печерського суду про примусовий привід до ДБР незаконне, бо судове засідання відбулося без його клієнта.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроДБРЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся