На Донбасі протягом дня поранено двох українських військових, - ООС

Бойовики на Донбасі протягом дня 6 разів обстрілювали позиції ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 9 серпня 2018 року, поранено двох українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції ООС у Facebook.

Військових поранили в районі Новотошківського. За даними штабу, сьогодні на Донбасі бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військ, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новотошківське, Мар’їнка, Старогнатівка, Богданівка, Лебединське, а по захисниках Гнутового ворог відкривав вогонь із мінометів калібром 82 мм", - повідомляють у ООС.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив про те, що в районі Золотого бойовики підбили авто з військовими. У результаті обстрілу загинув один військовий і ще один отримав поранення.

За його словами, в районі Золотого в результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.