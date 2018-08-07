Росія регулярно блокує роботу місії ОБСЄ на Донбасі, - Волкер

За словами Волкера, Росія не хоче, щоб світ бачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі

Російська Федерація і її війська регулярно блокують роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це в Тwitter написав спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

За словами Волкера, Росія не хоче, щоб світ бачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі.

"Росія і її війська регулярно блокують роботу СММ ОБСЄ в порушення своїх зобов'язань... Прийшов час для миру в Україні", - написав він.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що на Донбасі неможливий "референдум", тому що не буде легітимності, адже люди проживають в небезпеці на неконтрольованій урядом території.

Відзначимо, за даними Bloomberg, на саміті в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести "референдум" на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту".

Волкер також заявляв, що позиції США та Російської Федерації щодо Донбасу та Криму суттєво різняться. І про це, за його словами, було заявлено під час зустрічі президентів США та РФ.