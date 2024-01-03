В ОБСЕ решительно осудили атаки РФ по Украине

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решительно осудили недавние обстрелы России по территории Украины и призвали прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление руководителей ОБСЕ.

В заявлении действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и европейских вопросов и торговли Мальты Ян Борг, а также генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид отметили, что Новый год "начался удручающе так же, как закончился предыдущий".

"Смерть и разрушения унесли жизни женщин, мужчин, мальчиков и девочек, и разрушили жизненно важную инфраструктуру. Ежедневно жертвами этого ужасного конфликта становятся гражданские лица. Они никогда не должны становиться жертвами смертоносных атак беспилотников и ракет", - отмечается в заявлении.

Руководители самым решительным образом осудили атаки РФ против Украины, и призвали к "немедленному прекращению беспощадного насилия, которое не делает ничего, кроме как распространяет замкнутый круг беды и страданий".

"Мы призываем немедленно прекратить эту войну", - подытожили руководители ОБСЕ.

Масштабный обстрел Украины 2 января

Во вторник, 2 января, российские оккупанты в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различной номенклатуры.

В общем украинские защитники уничтожили 72 ракеты. Центр атаки был направлен на Киев, где силы ПВО сбили около 60 ракет. В частности было поражено 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Министр иностранных дел Германии Анна Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин с помощью ракетных ударов демонстрирует, что хочет полностью уничтожить Украину.

Добавим, что в 2024 году в ОБСЕ председательствует Мальта. Выборы состоялись 2 декабря на фоне блокирования работы ОБСЕ со стороны России, которая выступала против председательства Эстонии.

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