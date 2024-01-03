В ОБСЄ рішуче засудили атаки РФ по Україні

Керівництво Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) рішуче засудили нещодавні обстріли Росії по території України і закликали припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву керівників ОБСЄ.

У заяві чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ та європейських питань і торгівлі Мальти Ян Борг, а також генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Марія Шмід зазначили, що Новий рік "розпочався гнітюче так само, як закінчився попередній".

"Смерть та руйнування забрали життя жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчаток і зруйнували життєво важливу інфраструктуру. Щодня жертвами цього жахливого конфлікту стають цивільні особи. Вони ніколи не повинні ставати жертвами смертоносних атак безпілотників і ракет", - йдеться у заяві.

Керівники найрішучішим чином засудили атаки РФ проти України, і закликали до "негайного припинення нещадного насильства, яке не робить нічого, окрім як поширює замкнене коло біди і страждань".

"Ми закликаємо негайно припинити цю війну", - підсумували керівники ОБСЄ.

Масштабний обстріл України 2 січня

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масштабно атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різноманітної номенклатури.

Загалом українські захисники знищили 72 ракети. Центр атаки був спрямований на Київ, де сили ППО збили близько 60 ракет. Зокрема було вражено 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок заявила, що російський диктатор Володимир Путін за допомогою ракетних ударів демонструє, що хоче повністю знищити Україну.

Додамо, що у 2024 році в ОБСЄ головує Мальта. Вибори відбулися 2 грудня на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.

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