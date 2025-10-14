ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ОБСЕ назначили спецпредставителя по похищенным украинским детям

Вена, Вторник 14 октября 2025 21:28
UA EN RU
В ОБСЕ назначили спецпредставителя по похищенным украинским детям Фото: Карина Одебринк (facebook.com/carina.odebrink)
Автор: Иван Носальский

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс назначил Карину Одебринк специальным представителем по вопросам похищения Россией украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

В Парламентской ассамблее обратили внимание, что такое назначение состоялось после недавнего визита Одебринк в Киевв ходе которого проблема похищения украинских детей была признана одной из первоочередных.

"Крайне важно объединить усилия международных площадок, в коалиций и ассамблей, чтобы положить конец незаконным похищениям, совершаемым Россией. Вместе мы можем помочь вернуть этих детей домой", - отметила Одебринк, комментируя свое назначение.

Что известно об Одебринк

Карина Одебринк активно занимается темой похищения и депортации Россией украинских детей как специальный докладчик Парламентской группы поддержки Украины ПА ОБСЕ, а также в роли докладчика 3-го Общего комитета Ассамблеи.

В июле она представила детальный доклад под названием "Похищение Россией украинских детей и их депортация", где призвала к усилению международного сотрудничества, в том числе через Международную коалицию по возвращению украинских детей и инициативу президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".

Чем займется Одебринк

Карина Одебринк будет координировать работу ПА ОБСЕ по вопросу похищения и депортации украинских детей - это одно из основных направлений Ассамблеи. Она сотрудничает с международными партнерами, Верховной Радой, украинскими структурами и исполнительными органами ОБСЕ, помогая укреплять межпарламентское взаимодействие и устойчивость Украины.

Одебринк также будет следить за привлечением к ответственности за нарушения прав человека, международного гуманитарного права и возможные военные преступления, включая насильственное вывоз детей, задержания гражданских и случаи сексуального насилия во время войны.

Напомним, в четверг, 9 октября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине удалось вернуть из оккупации 23 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Война в Украине Дети
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит