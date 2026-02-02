RU

ОБСЕ после "Минска" хочет снова следить за миром в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава ОБСЕ Игнацио Кассис (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе представила в Киеве "конкретные инструменты", чтобы следить за поддержанием мира в Украине после завершения войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и генеральный секретарь организации Ферридун Синирлиоглу завершили визит в Украину. 

Делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Главной темой стала роль ОБСЕ в достижении справедливого и устойчивого мира, основанного на международном праве.

"ОБСЕ должна быть готова, когда условия это позволят, внести вклад в мониторинг прекращения огня и поддержку реализации мирного соглашения. Этот визит стал возможностью четко представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса", - заявил Кассис.

Синирлиоглу добавил, что у ОБСЕ необходимый опыт и инструменты для содействия стабильности в Украине, если стороны обратятся за такой поддержкой в ​​рамках переговоров.

Руководители ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность из-за продолжающихся российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. 

Мониторинг ОБСЕ

До начала полномасштабного вторжения Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ наблюдала за режимом прекращения огня на Донбассе.

Более 700 наблюдателей фиксировали нарушения режима тишины с помощью камер и беспилотников. Однако Россия и подконтрольные ей боевики систематически препятствовали работе миссии: глушили дроны системами РЭБ, блокировали доступ к границе и угрожали персоналу.

Самым трагическим инцидентом стал подрыв автомобиля СММ на противотанковой мине в 2017 году на оккупированной части Луганской области, в результате которого погиб американский медик Джозеф Стоун.

Также Россия неоднократно использовала обострения на фронте как инструмент дипломатического давления, игнорируя "Минские соглашения" и применяя запрещенную тяжелую артиллерию.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что миссию ОБСЕ можно развернуть в Украине, когда это позволят условия по безопасности.

