ОБСЕ после "Минска" хочет снова следить за миром в Украине

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и генеральный секретарь организации Ферридун Синирлиоглу завершили визит в Украину.

Делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Главной темой стала роль ОБСЕ в достижении справедливого и устойчивого мира, основанного на международном праве.

"ОБСЕ должна быть готова, когда условия это позволят, внести вклад в мониторинг прекращения огня и поддержку реализации мирного соглашения. Этот визит стал возможностью четко представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса", - заявил Кассис.

Синирлиоглу добавил, что у ОБСЕ необходимый опыт и инструменты для содействия стабильности в Украине, если стороны обратятся за такой поддержкой в ​​рамках переговоров.

Руководители ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность из-за продолжающихся российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.