ОБСЄ після "Мінська" хоче знову стежити за миром в Україні

Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс і генеральний секретар організації Феррідун Сінірліоглу завершили візит в Україну.

Делегація зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Головною темою стала роль ОБСЄ в досягненні справедливого і стійкого миру, заснованого на міжнародному праві.

"ОБСЄ має бути готова, коли умови це дозволять, зробити внесок у моніторинг припинення вогню та підтримку реалізації мирної угоди. Цей візит став можливістю чітко представити конкретні інструменти, які ОБСЄ може запропонувати для такого процесу", - заявив Кассіс.

Сінірліоглу додав, що ОБСЄ має необхідний досвід та інструменти для сприяння стабільності в Україні, якщо сторони звернуться за такою підтримкою в рамках переговорів.

Керівники ОБСЄ висловили глибоке занепокоєння через триваючі російські атаки на цивільне населення і критичну інфраструктуру України.