ОБСЕ после "Минска" хочет снова следить за миром в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе представила в Киеве "конкретные инструменты", чтобы следить за поддержанием мира в Украине после завершения войны с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис и генеральный секретарь организации Ферридун Синирлиоглу завершили визит в Украину.
Делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Главной темой стала роль ОБСЕ в достижении справедливого и устойчивого мира, основанного на международном праве.
"ОБСЕ должна быть готова, когда условия это позволят, внести вклад в мониторинг прекращения огня и поддержку реализации мирного соглашения. Этот визит стал возможностью четко представить конкретные инструменты, которые ОБСЕ может предложить для такого процесса", - заявил Кассис.
Синирлиоглу добавил, что у ОБСЕ необходимый опыт и инструменты для содействия стабильности в Украине, если стороны обратятся за такой поддержкой в рамках переговоров.
Руководители ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность из-за продолжающихся российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.
Мониторинг ОБСЕ
До начала полномасштабного вторжения Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ наблюдала за режимом прекращения огня на Донбассе.
Более 700 наблюдателей фиксировали нарушения режима тишины с помощью камер и беспилотников. Однако Россия и подконтрольные ей боевики систематически препятствовали работе миссии: глушили дроны системами РЭБ, блокировали доступ к границе и угрожали персоналу.
Самым трагическим инцидентом стал подрыв автомобиля СММ на противотанковой мине в 2017 году на оккупированной части Луганской области, в результате которого погиб американский медик Джозеф Стоун.
Также Россия неоднократно использовала обострения на фронте как инструмент дипломатического давления, игнорируя "Минские соглашения" и применяя запрещенную тяжелую артиллерию.
Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что миссию ОБСЕ можно развернуть в Украине, когда это позволят условия по безопасности.