ОБСЄ після "Мінська" хоче знову стежити за миром в Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі представила в Києві "конкретні інструменти", щоб стежити за підтриманням миру в Україні після завершення війни з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс і генеральний секретар організації Феррідун Сінірліоглу завершили візит в Україну.
Делегація зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Головною темою стала роль ОБСЄ в досягненні справедливого і стійкого миру, заснованого на міжнародному праві.
"ОБСЄ має бути готова, коли умови це дозволять, зробити внесок у моніторинг припинення вогню та підтримку реалізації мирної угоди. Цей візит став можливістю чітко представити конкретні інструменти, які ОБСЄ може запропонувати для такого процесу", - заявив Кассіс.
Сінірліоглу додав, що ОБСЄ має необхідний досвід та інструменти для сприяння стабільності в Україні, якщо сторони звернуться за такою підтримкою в рамках переговорів.
Керівники ОБСЄ висловили глибоке занепокоєння через триваючі російські атаки на цивільне населення і критичну інфраструктуру України.
Моніторинг ОБСЄ
До початку повномасштабного вторгнення Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ спостерігала за режимом припинення вогню на Донбасі.
Понад 700 спостерігачів фіксували порушення режиму тиші за допомогою камер і безпілотників. Однак Росія і підконтрольні їй бойовики систематично перешкоджали роботі місії: глушили дрони системами РЕБ, блокували доступ до кордону і погрожували персоналу.
Найтрагічнішим інцидентом став підрив автомобіля СММ на протитанковій міні 2017 року на окупованій частині Луганської області, внаслідок якого загинув американський медик Джозеф Стоун.
Також Росія неодноразово використовувала загострення на фронті як інструмент дипломатичного тиску, ігноруючи "Мінські угоди" і застосовуючи заборонену важку артилерію.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявляла, що місію ОБСЄ можна розгорнути в Україні, коли це дозволять безпекові умови.