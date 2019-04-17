ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ засудила переслідування крымскотатрских активістів у Криму

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 22:37
ОБСЄ засудила переслідування крымскотатрских активістів у Криму
Фото: Арлем Дезір (flickr.com Parti socialiste)

Дезір закликав звільнити активістів

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засуджує арешт активістів "Кримської солідарності" після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликає до негайного звільнення з російського СІЗО. Про це пишуть "Крим.Реалії".

Після повідомлень про арешт кількох цивільних журналістів в Криму, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір засудив триваюче погіршення свободи висловлювань думок і безпеки журналістів на півострові.

"Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима. Я закликаю відповідальних за арешти поважати роль всіх діючих осіб ЗМІ і звільнити постраждалих журналістів. Вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без надмірного втручання або страху перед насильством", - йдеться в заяві Дезира.

Нагадаємо, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

РБК-Україна писало, що співробітники прикордонного управління ФСБ і Росії в Криму сьогодні, 17 квітня, заявили про затримання підозрюваного в участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Суд виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка" США засуджують ганебне ставлення до Бекірова в анексованому Криму
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ОБСЄКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся