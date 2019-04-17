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ОБСЕ осудили преследование крымскотатрских активистов в Крыму

Новости » Общество    17.04.2019 - 22:37
ОБСЕ осудили преследование крымскотатрских активистов в Крыму
Фото: Арлем Дезир (flickr.com Parti socialiste)

Дезир призвал освободить активистов

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает арест активистов "Крымской солидарности" после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму и призывает к их немедленному освобождению из российского СИЗО. Об этом пишет "Крым.Реалии".

После сообщений об аресте нескольких гражданских журналистов в Крыму, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир осудил продолжающееся ухудшение свободы выражений мнений и безопасности журналистов на полуострове.

"Практика подавления критических голосов в Крыму недопустима. Я призываю ответственных за аресты уважать роль всех действующих лиц СМИ и освободить пострадавших журналистов. Они должны иметь возможность выполнять свою работу без чрезмерного вмешательства или страха перед насилием", - говорится в заявлении Дезира.

Напомним, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

РБК-Украина писало, что сотрудники ФСБ и погрануправления России в Крыму сегодня, 17 апреля, заявили о задержании подозреваемого в участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". 

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