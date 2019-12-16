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Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 12:03
Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Бойовики з початку місяця втратили 22 людини загиблими

Втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що, за інформацією розвідки Об'єднаних сил, з 1 по 15 грудня 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 44 людини. Зокрема, 22 бойовики були ліквідовані, ще 22 - санітарні втрати противника.

Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня

Нагадаємо, раніше глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що з початку конфлікту на Донбасі у 2014 році загинули 3344 мирних жителя по обидві сторони лінії зіткнення.

За останні три місяці загинули шестеро мирних жителів і 36 були поранені. Загальне число жертв серед цивільних в 2019 році досягло 162 осіб, з них 26 загинули.

Зазначимо, на Донбасі за минулу добу бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових. З початку дня 16 грудня окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з української сторони немає.

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