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ОБСЕ безрезультативна, пока в ней есть агрессоры в виде России и Беларуси, - МИД Литвы

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Воскресенье 09 апреля 2023 00:46
ОБСЕ безрезультативна, пока в ней есть агрессоры в виде России и Беларуси, - МИД Литвы Фото: заместитель главы литовского МИД Мантас Адоменас (facebook.com/amorozovas)
Автор: Антон Малиновский

Замглавы литовского МИД Мантас Адоменас заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в нынешнем ее виде безрезультативна. Такой она будет оставаться, пока в ее составе будут государства-агрессоры, такие как Россия и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он заявил, что пока в составе ОБСЕ присутствуют Россия и Беларусь, то обновление организации невозможно.

"Обновление состоится только тогда, когда война закончится, и Россия и Беларусь признают свою вину за ее развязывание. К тому времени эта организация не так, чтобы бессмысленна, но безрезультативна", - сказал Адоменас.

Он отметил, что альтернативой является создание новых форматов, таких как инициатива "Европейское политическое сообщество".

"Она была создана на ценностной основе именно как альтернатива ОБСЕ. В свою очередь ОБСЕ имела одну задачу - предотвратить новую войну в Европе, но оказалась не способной на это", - сказал Адоменас.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия продолжает нарушать принципы ОБСЕ и блокировать работу организации.

Также известно, что совет Государственной думы РФ принял решение приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ за 2023 год.

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