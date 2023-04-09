ОБСЄ безрезультативна, поки в ній є агресори у вигляді Росії та Білорусі, - МЗС Литви

Заступник голови литовського МЗС Мантас Адоменас заявив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі в нинішньому її вигляді безрезультативна. Такою вона залишатиметься, поки в її складі будуть держави-агресори, такі як Росія та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він заявив, що поки в складі ОБСЄ присутні Росія та Білорусь, то оновлення організаціє є неможливим.

"Оновлення відбудеться тільки тоді, коли війна закінчиться, та Росія і Білорусь визнають свою вину за її розв'язування. До того часу ця організація не так, щоб безглузда, але безрезультативна", - сказав Адоменас.

Він зазначив, що альтернативою є заснування нових форматів, таких як ініціатива "Європейська політична спільнота".

"Вона була створена на ціннісній основі саме як альтернатива ОБСЄ. Своєю чергою ОБСЄ мала одне завдання - запобігти новій війні в Європі, але виявилася не здатною на це", - сказав Адоменас.