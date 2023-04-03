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В России решили отказаться выплачивать взносы в ПА ОБСЕ

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Понедельник 03 апреля 2023 19:11
В России решили отказаться выплачивать взносы в ПА ОБСЕ Фото: глава Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov.ru)
Автор: Валерия Полищук

Совет Государственной думы РФ принял решение приостановить выплату взносов в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 2023 год.

Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.

"Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 год", - заявил он.

Володин заявил, что российская делегация якобы натолкнулась на попытки препятствования работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, поэтому Москва не видит смысла "платить за то, в чем не участвовали".

"Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.

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