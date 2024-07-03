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Обиделась на "русофобию". РФ приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Москва, Среда 03 июля 2024 23:04
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Обиделась на "русофобию". РФ приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ Иллюстративное фото: Россия временно выходит из ПА ОБСЕ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет Федерации РФ (верхняя палата парламента) в Telegram.

Согласно постановлению, которое принял Совет Федерации, делегация России приостанавливает участие в ПА ОБСЕ. Россияне пожаловались на "предвзятые подходы, двойные стандарты и тотальной русофобии" в организации.

Помимо приостановление участия, Россия также временно прекращает делать взносы в бюджет ПА ОБСЕ.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила направить телеграммы о таком решении на сессию Парламентской ассамблеи, которая сейчас проходит в Румынии.

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия хочет прекратить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он назвал ПА ОБСЕ "несамостоятельной и политизированной организацией".

При этом несколько дней назад ПА ОБСЕ приняла резолюцию, которая признает действия российских оккупантов в Украине геноцидом.

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