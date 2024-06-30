Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа: резолюция
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, признавшую действия РФ геноцидом украинского народа. Кроме того, указывается необходимость деколонизации страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Верховной рады, главу Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ, члена парламентской делегации Павла Фролова.
Политик уточнил, что резолюция была принята в день открытия летней сессии в Бухаресте. В ней содержится осуждение со стороны ПА ОБСЕ 10-летней военной агрессии России против Украины.
Так, в документе были признаны действия военно-политического руководства РФ и российских Вооруженных сил в ходе полномасштабного вторжения в Украину - геноцидом украинского народа.
"Документ также определяет деколонизацию РФ необходимым условием для установления крепкого мира", - рассказал член делегации.
Соответствующая резолюция, среди прочего, призывает 53 государства-участника ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех захваченных российскими захватчиками территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы.
Кроме того, в резолюции ПА ОБСЕ содержится призыв о создании Специального трибунала с целью привлечения к ответственности российской стороны за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины.
Также речь идет о призыве провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, изнасилований, совершенных российской армии в Украине, добавил нардеп.
Отмечается, что сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ продлится до 3 июля.
Ранее сообщалось, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России. Его предлагают создать на базе соглашения Совета Европы с Украиной.
Добавим, также в резолюции ПАСЕ призывает признать российскую ЧВК "Вагнера" террористической организацией.
Напомним также, в апреле генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью Reuters отметил, что преступления РФ на оккупированных украинских территориях демонстрируют образец геноцида, который должен быть рассмотрен внутри страны и, наконец, в Международном уголовном суде. Он добавил, что это одно великое дело.
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