Обязательная оценка авто при продаже: кто должен иметь документ
В Украине с октября 2024 года продавцы второго и последующих транспортных средств обязаны предоставлять документ об оценке или среднерыночной стоимости автомобиля. Норма распространяется не только на легковые авто, но и на грузовики, автобусы и прицепы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Оценку могут проводить только субъекты оценочной деятельности с соответствующими полномочиями. Их перечень доступен на сайтах Фонда госимущества и Экспертной службы МВД. Альтернативно можно пользоваться данными о среднерыночной стоимости, которую ежемесячно публикует Минэкономики.
Документ обязателен при нотариальных действиях и перерегистрации авто в сервисных центрах. МВД советует проверять актуальность информации, чтобы избежать проблем и мошенничества при сделках.
В Главном сервисном центре МВД объясняют, что это решение должно сделать рынок транспорта прозрачным и предотвратить манипуляции с ценой, защищая интересы покупателей и продавцов.
Детали и консультации доступны по телефону (044) 290-19-88 или на страницах МВД в Facebook и Instagram.
Ранее РБК-Украина писало о рисках покупки подержанных авто: на вторичном рынке можно наткнуться на поддельные документы, перебитые номера кузова или автомобили в международном розыске. МВД советует проводить экспертное исследование у специалистов Экспертной службы, что гарантирует безопасную покупку.
Также мы рассказывали, что в 2025 году цены на подержанные авто в Украине могут вырасти на 10-23% из-за новой системы налогообложения второй, третьей и последующих продаж. Физические лица должны платить НДФЛ и военный сбор в зависимости от количества сделок. Новые правила коснутся перекупщиков, владельцев авто по доверенности и тех, кто продает несколько транспортных средств в год.