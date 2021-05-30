Загострення ситуації в Колумбії: влада направила проти протестувальників 7000 військових

У Колумбії загострюється ситуація з протестами. Влада країни направила проти протестувальників 7000 осіб для зняття блокади доріг.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, протести в Колумбії почалися в 28 квітня. Спочатку вони були спрямовані проти податкової реформи, а після переросли в антиурядові. Протестанти вимагають від влади боротьби з бідністю, реакції на насильство з боку поліції та іншого.

У п'ятницю в калі чотири людини загинули в ході протестів. Десятки тисяч людей пройшли маршем по країні, відзначаючи місяць з початку протестів. Протести в Колумбії почалися якраз 28 квітня.

"Відсьогодні починається максимальне розгортання військової допомоги Національної поліції в Калі і провінції Валле", - заявив Дуке в телезверненні.

За словами президента країни Івана Дуке, він направить поліцію в Калі і провінцію Валле.

Нагадаємо, в Колумбії глава МЗС подала у відставку через масові протести. До неї звільнився ще один міністр.

Раніше повідомлялося, що у Колумбії пропадають люди в результаті протестів.