У Колумбії пропали безвісти десятки учасників акції протесту

У Колумбії 89 осіб, що брали участь у протестах , пропали безвісти. Найбільша кількість повідомлень про зникнення людей зафіксовано в місті Калі - 35 випадків.

Зазначається, що ця інформація передана до комісії з розшуку осіб, зниклих безвісти. Крім того, запитано розслідування загибелі 19 громадян.

Раніше по всій Колумбії почалися маніфестації проти податкової реформи. В результаті заворушення спостерігалися в Боготі, Калі, Медельїні, а також інших містах.

Вибух бомби стався в Колумбійському муніципалітеті поруч з мерією. Попередньо встановлено, що постраждалих 17. Люди отримали різні по тяжкості травми і знаходяться в лікарні. Більшість з поранених - співробітники адміністрації.