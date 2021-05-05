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У Колумбії пропали безвісти десятки учасників акції протесту

Новость на русском → Калі, Середа 05 травня 2021 06:52
У Колумбії пропали безвісти десятки учасників акції протесту Фото: у Колумбії понад 80 людей зникли безвісти під час протестів (colprensa.com/Alvaro Tavera)
Автор: Артур Родивилов

У Колумбії 89 осіб, що брали участь у протестах, пропали безвісти. Найбільша кількість повідомлень про зникнення людей зафіксовано в місті Калі - 35 випадків.

Про це повідомляє телеканал Noticias Caracol.

Зазначається, що ця інформація передана до комісії з розшуку осіб, зниклих безвісти. Крім того, запитано розслідування загибелі 19 громадян.

Раніше по всій Колумбії почалися маніфестації проти податкової реформи. В результаті заворушення спостерігалися в Боготі, Калі, Медельїні, а також інших містах.

Вибух бомби стався в Колумбійському муніципалітеті поруч з мерією. Попередньо встановлено, що постраждалих 17. Люди отримали різні по тяжкості травми і знаходяться в лікарні. Більшість з поранених - співробітники адміністрації.

Нагадаємо, президент Колумбії Іван Дуке заявив, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і широкої опозиції законодавців.

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