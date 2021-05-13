Міністр закордонних справ Колумбії подала у відставку на тлі масових протестів

Міністр закордонних справ Колумбії Клаудія Блюм подала у відставку на тлі протестів, що не припиняються. У своєму зверненні до президента країни Івана Дука вона подякувала за надану їй довіру.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вдячна за величезну довіру, яку Ви надали мені, коли назвали мене на цю важливу роль", - написала Блюм у своєму зверненні до Дуке. Відставка глави МЗС Колумбії послідувала за відходом колишнього міністра фінансів країни Альберто Карраскільї. Він покинув свою посаду на початку травня після масових протестів проти скасованої податкової реформи.