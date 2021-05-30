Обострение ситуации в Колумбии: власти направили против протестующих 7000 военных

В Колумбии обостряется ситуация с протестами. Власти страны направили против протестующих 7000 человек для снятия блокады дорог.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, протесты в Колумбии начались в 28 апреля. Сначала они были направлены против налоговой реформы, а после переросли в антиправительственные. Протестанты требуют от властей борьбы с бедностью, реакции на насилие со стороны полиции и другого.

В пятницу в Кали четыре человека погибли в ходе протестов. Десятки тысяч людей прошли маршем по стране, отмечая месяц с начала протестов. Протесты в Колумбии начались как раз 28 апреля.

"С сегодняшнего дня начинается максимальное развертывание военной помощи национальной полиции в Кали и провинции Валле", - заявил Дуке в телеобращении.

По словам президента страны Ивана Дуке, он направит полицию в Кали и провинцию Валле.

Напомним, в Колумбии глава МИД подала в отставку из-за массовых протестов. До нее уволился еще один министр.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пропадают люди в результате протестов.