UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обострение ситуации в Колумбии: власти направили против протестующих 7000 военных

Автор: Наталья Хватова, Наталья Скороход

В Колумбии обостряется ситуация с протестами. Власти страны направили против протестующих 7000 человек для снятия блокады дорог.

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента страны Ивана Дуке, он направит полицию в Кали и провинцию Валле.

"С сегодняшнего дня начинается максимальное развертывание военной помощи национальной полиции в Кали и провинции Валле", - заявил Дуке в телеобращении.

В пятницу в Кали четыре человека погибли в ходе протестов. Десятки тысяч людей прошли маршем по стране, отмечая месяц с начала протестов. Протесты в Колумбии начались как раз 28 апреля.

Как известно, протесты в Колумбии начались в 28 апреля. Сначала они были направлены против налоговой реформы, а после переросли в антиправительственные. Протестанты требуют от властей борьбы с бедностью, реакции на насилие со стороны полиции и другого.

Напомним, в Колумбии глава МИД подала в отставку из-за массовых протестов. До нее уволился еще один министр.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пропадают люди в результате протестов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протест