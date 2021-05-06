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Колумбія припиняє експорт кави через перекриття доріг. Протести тривають

Новость на русском → Колумбія, Четвер 06 травня 2021 07:13
Колумбія припиняє експорт кави через перекриття доріг. Протести тривають Фото: протести в Колумбії тривають(twitter.com/CanalCapital)
Автор: Наталья Скороход

Колумбія припиняє експорт кави. Це сталося через перекриття доріг в результаті антиурядових протестів.

Про це повідомляє Reuters.

Глава федерації виробників Роберто Велес заявив по телефону виданню, що тепер експорт кави неможливий.

"Ми повністю зупинені, експорт зупинений, кава не йде ні в порти, ні всередині країни", - прокоментував ситуацію Велес.

Він пояснив, що по всій країні виникли блокади доріг. Одна з основних блокад полягає в запобіганні доставки товарів у великий порт Буенавентура. Від цього страждають фермери у провінціях Уїла, Валле-дель-Каука, Каука і Наріно, які збирають свій основний урожай.

"У нас немає оцінки того, скільки поставок кави було зупинено, але у нас 4 або 5 днів не було можливості експортувати", - сказав Велес.

Він зазначив, що складські площі ще не перевантажені, але можуть стати такими, якщо протести продовжаться.

Велес додав, що протестувальники й уряд повинні спробувати налагодити свої розбіжності, щоб не руйнувати національну економіку.

Зазначимо, що в Колумбії протести почалися через податкову реформу, проте після вони стали антиурядовими. Демонстранти вимагають від уряду вжиття заходів щодо боротьби з бідністю, насильством з боку поліції і нерівністю в системах охорони здоров'я та освіти.

Нагадаємо, у Колумбії в ході протестів померли 17 осіб. Ще 800 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що президент Колумбії погодився скасувати запропоновану податкову реформу, яка викликала обурення і протести.

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