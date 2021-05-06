Колумбія припиняє експорт кави через перекриття доріг. Протести тривають
Колумбія припиняє експорт кави. Це сталося через перекриття доріг в результаті антиурядових протестів.
Про це повідомляє Reuters.
Глава федерації виробників Роберто Велес заявив по телефону виданню, що тепер експорт кави неможливий.
"Ми повністю зупинені, експорт зупинений, кава не йде ні в порти, ні всередині країни", - прокоментував ситуацію Велес.
Він пояснив, що по всій країні виникли блокади доріг. Одна з основних блокад полягає в запобіганні доставки товарів у великий порт Буенавентура. Від цього страждають фермери у провінціях Уїла, Валле-дель-Каука, Каука і Наріно, які збирають свій основний урожай.
"У нас немає оцінки того, скільки поставок кави було зупинено, але у нас 4 або 5 днів не було можливості експортувати", - сказав Велес.
Він зазначив, що складські площі ще не перевантажені, але можуть стати такими, якщо протести продовжаться.
Велес додав, що протестувальники й уряд повинні спробувати налагодити свої розбіжності, щоб не руйнувати національну економіку.
Зазначимо, що в Колумбії протести почалися через податкову реформу, проте після вони стали антиурядовими. Демонстранти вимагають від уряду вжиття заходів щодо боротьби з бідністю, насильством з боку поліції і нерівністю в системах охорони здоров'я та освіти.
Нагадаємо, у Колумбії в ході протестів померли 17 осіб. Ще 800 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що президент Колумбії погодився скасувати запропоновану податкову реформу, яка викликала обурення і протести.