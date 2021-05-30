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Загострення ситуації в Колумбії: влада направила проти протестувальників 7000 військових

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Колумбія, Неділя 30 травня 2021 06:54
Загострення ситуації в Колумбії: влада направила проти протестувальників 7000 військових Фото: у Колумбії тривають протести (twitter.com/CanalCapital)
Автор: Наталія Хватова, Наталья Скороход

У Колумбії загострюється ситуація з протестами. Влада країни направила проти протестувальників 7000 осіб для зняття блокади доріг.

Про це повідомляє Reuters.

За словами президента країни Івана Дуке, він направить поліцію в Калі і провінцію Валле.

"Відсьогодні починається максимальне розгортання військової допомоги Національної поліції в Калі і провінції Валле", - заявив Дуке в телезверненні.

У п'ятницю в калі чотири людини загинули в ході протестів. Десятки тисяч людей пройшли маршем по країні, відзначаючи місяць з початку протестів. Протести в Колумбії почалися якраз 28 квітня.

В результаті мер міста Хорхе Оспіна підтвердив три смерті. Двоє людей в калі були вбиті, коли агент слідчого відділу генерального прокурора відкрив вогонь по мирних жителях. Ще одну смерть пізніше підтвердили ЗМІ.

Відзначається, що демонстрації в Колумбії супроводжувалися насильством.

"За даними уряду, станом на четвер 17 мирних жителів загинули у зв'язку з протестами. Правозахисні організації заявляють, що сили безпеки вбили ще десятки людей. Раніше повідомлялося, що двоє поліцейських вбиті", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, протести в Колумбії почалися в 28 квітня. Спочатку вони були спрямовані проти податкової реформи, а після переросли в антиурядові. Протестанти вимагають від влади боротьби з бідністю, реакції на насильство з боку поліції та іншого.

Нагадаємо, в Колумбії глава МЗС подала у відставку через масові протести. До неї звільнився ще один міністр.

Раніше повідомлялося, що у Колумбії пропадають люди в результаті протестів.

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