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Обострение ситуации в Колумбии: власти направили против протестующих 7000 военных

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Колумбия, Воскресенье 30 мая 2021 06:54
Обострение ситуации в Колумбии: власти направили против протестующих 7000 военных Фото: в Колумбии продолжаются протесты (twitter.com/CanalCapital)
Автор: Наталья Хватова, Наталья Скороход

В Колумбии обостряется ситуация с протестами. Власти страны направили против протестующих 7000 человек для снятия блокады дорог.

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента страны Ивана Дуке, он направит полицию в Кали и провинцию Валле.

"С сегодняшнего дня начинается максимальное развертывание военной помощи национальной полиции в Кали и провинции Валле", - заявил Дуке в телеобращении.

В пятницу в Кали четыре человека погибли в ходе протестов. Десятки тысяч людей прошли маршем по стране, отмечая месяц с начала протестов. Протесты в Колумбии начались как раз 28 апреля.

В результате мэр города Хорхе Оспина подтвердил три смерти. Два человека в Кали были убиты, когда агент следственного отдела генерального прокурора открыл огонь по мирным жителям. Еще одну смерть позже подтвердили СМИ.

Отмечается, что демонстрации в Колумбии сопровождались насилием.

"По данным правительства, по состоянию на четверг 17 мирных жителей погибли в связи с протестами. Правозащитные организации заявляют, что силы безопасности убили еще десятки человек. Ранее сообщалось, что двое полицейских убиты", - говорится в сообщении.

Как известно, протесты в Колумбии начались в 28 апреля. Сначала они были направлены против налоговой реформы, а после переросли в антиправительственные. Протестанты требуют от властей борьбы с бедностью, реакции на насилие со стороны полиции и другого.

Напомним, в Колумбии глава МИД подала в отставку из-за массовых протестов. До нее уволился еще один министр.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пропадают люди в результате протестов.

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