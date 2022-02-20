Загострення на Донбасі. Бойовики 136 разів порушили режим припинення вогню за добу

За добу, 19 лютого, проросійські бойовики влаштували 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС .

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Сім разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне - з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине - з мінометів калібру 120 мм.

Три рази селище Миронівське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Чотири рази Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

П'ять разів Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета.

Двічі Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

Дев'ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

П'ять разів Кримське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Двічі Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.

П'ять разів Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську - з танка, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Три рази Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм.

Сизе - з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.

Сім разів Троїцьке з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Шуми з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П'ять разів Зайцеве - артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівку-2 - з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Новоолександрівку - з мінометів калібру 120 мм.

Чермалик - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Особливо цинічними були обстріли КПВВ "Щастя", який три рази потрапляв під прицільний вогонь мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

Командування Об'єднаних сил зазначає, що обстріл КПВВ є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права.

"Цей підступний обстріл з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що бойовики не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів, 19 лютого, двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості і знаходяться в лікувальних установах.

Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

З початку доби, 20 лютого, з боку бойовиків зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Без втрат.