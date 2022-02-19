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Нардепи та журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі

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Донбас, Субота 19 лютого 2022 16:15
Нардепи та журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі Фото: нардепи та журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі (t.me/ypaliychuk)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 лютого народні депутати та журналісти під час поїздки на Донбас потрапили під обстріл бойовиків. Їх евакуювали в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

"На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", - написала вона.

Оновлено 16:35. Згодом депутат він СН Віталій Безгін також розповів про ситуацію, він наголосив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Щойно під жорсткий артобстріл російських терористів в районі Новолуганського потрапили наші колеги Давид Арахамія, Юрій Мисягін, Олександр Завітневич та журналісти міжнародних видань, що перебувають сьогодні на фронті. Усі цілі", - написав він.

Оновлено 16:44. Як написав у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів, підпали під мінометний обстріл на позиції 30 Бригади.

"У районі смт Новолуганського. Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися хто справді готується до наступу на мирну Україну", - написав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули на військовому літаку в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Як повідомлялося, депутати мали провести моніторинг безпекової ситуації.

Додамо, сьогодні у Щасті Луганської області обстріляли пожежну частину і продовжують атакувати дорожній коридор.

При цьому за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в результаті ворожого обстрілу постраждали два рятувальники.

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