Нардепи та журналісти потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі

Сьогодні, 19 лютого народні депутати та журналісти під час поїздки на Донбас потрапили під обстріл бойовиків. Їх евакуювали в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

"На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", - написала вона.

Оновлено 16:35. Згодом депутат він СН Віталій Безгін також розповів про ситуацію, він наголосив, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Щойно під жорсткий артобстріл російських терористів в районі Новолуганського потрапили наші колеги Давид Арахамія, Юрій Мисягін, Олександр Завітневич та журналісти міжнародних видань, що перебувають сьогодні на фронті. Усі цілі", - написав він.

Оновлено 16:44. Як написав у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів, підпали під мінометний обстріл на позиції 30 Бригади.

"У районі смт Новолуганського. Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися хто справді готується до наступу на мирну Україну", - написав Геращенко.