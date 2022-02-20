Обострение на Донбассе. Боевики 136 раз нарушили режим прекращения огня за сутки

За сутки, 19 февраля, пророссийские боевики устроили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино - из минометов калибра 120 мм.

Три раза поселок Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Травневе - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденне - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.

Пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую - из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Три раза Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.

Сизое - из минометов калибра 120 мм.

Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.

Семь раз Троицкое из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Шумы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Зайцево - артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку - из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.

Новоселовку-2 - из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.

Новоалександровку - из минометов калибра 120 мм.

Чермалык - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", который три раза попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Один военнослужащий получил боевое травмирование.

С начала суток, 20 февраля, со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Без потерь.