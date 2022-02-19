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Загострення на Донбасі: через обстріли поранений ще один військовий

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Донбас, Субота 19 лютого 2022 19:12
Загострення на Донбасі: через обстріли поранений ще один військовий Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Олександр Мороз

В результаті загострення на Донбасі і обстрілів поранений ще один український військовий. Загальні втрати на даний момент-двоє загиблих і п'ятеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

"Станом на 17:00 в результаті обстрілів з боку російських формувань загинули два наших воїна і ще п'ятеро отримали поранення. Російська сторона продовжує ухилятися від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати та журналісти під час поїздки на Донбас потрапили під обстріл бойовиків. Їх евакуювали, постраждалих немає.

Також сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував російські заяви про те, що Україна нібито обстрілює територію Ростовської області.

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Олексій Резніков Загострення на Донбасі
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