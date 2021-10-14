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Росія направила на Донбас 103-й "гумконвой". Україна відповіла нотою протесту

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 11:11
Росія направила на Донбас 103-й "гумконвой". Україна відповіла нотою протесту Фото: "гуманітарний конвой" (dan-news.info)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація направила на окупований Донбас 103-й так званий "гуманітарний конвой". Міністерство закордонних справ відповіло нотою протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Повідомляється, що сьогодні Росія в черговий раз проігнорувала застереження України і без її згоди, з порушенням законодавства направила на окуповані території "гуманітарний конвой".

Переміщення відбулося через непідконтрольні ділянки державного кордону, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"Відсутність законних підстав неможливою передбачено українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних і митних органів України", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим МЗС направив російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою припинити дії проти суверенітету України.

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