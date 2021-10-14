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Бойовики десять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Четвер 14 жовтня 2021 07:57
Бойовики десять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий Фото: бойовики відкривали вогонь на Донбасі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 13 жовтня, бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Військовому надали медичну допомогу, він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів. У районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Мар'їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівка найманці вели обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Водяного ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецької зброї. У бік населеного пункту Новотошківське окупанти двічі здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в останньому звіті ОБСЄ йдеться, що ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення на сході України вважається "близькою до нестабільної". Хоча за останні два тижні спостерігалося незначне зниження кількості порушень режиму припинення вогню.

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