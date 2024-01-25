Схема с закупкой артснарядов для ВСУ. В бюджет вернули почти 1,5 млрд гривен

Отмечается, что предотвратить кражу этих госсредств удалось спецслужбе совместно с Офисом генерального прокурора при содействии Минобороны.

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров назвал это "конкретным результатом".

О чем речь

Сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили 16 декабря 2023 года попытку провести закупку боеприпасов почти на 1,5 млрд грн по заведомо завышенным ценам и в обход антикоррупционных предохранителей.

Как рассказали в МОУ, после этого было начато аудиторское исследование, предварительно подтвердившее все признаки нарушения.

Впоследствии задержали организатора "схемы", который оказался руководителем одного из Главных управлений Минобороны.

Какая схема

По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск, рассказали в СБУ.

В частности, фигурант организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 млрд грн за приобретение артиллерийских снарядов. Эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило вновь созданное на тот момент Агентство оборонных закупок.

Что грозит фигурантам

Следователи СБУ сообщили военному чиновнику о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенном по предварительному сговору лиц (по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Закупки для армии

Как ранее рассказал заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков, с декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Также перед этим сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как МОУ будет бороться с нечестными закупками для армии.