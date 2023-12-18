Умеров рассказал, как Минобороны будет бороться с нечестными закупками для армии

Министерство обороны намерено бороться с нечестными закупками для украинской армии. Для этого было создано агентство закупок в сфере обороны "Государственный оператор тыла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова во время презентации открытия "Государственный оператор тыла".

"Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы длится десятки лет. Для нашей совместной команды важно поставить точку в этой истории, потому что это один из столпов нашей победы", - сказал Умеров.

По его словам, "Украина должна избавиться от старых советских олигархических и шкурных подходов к государственным средствам".

"Наши воины каждый день своей жизнью доказывают, что наша страна изменилась. Мы, министерство, имеем действия и результаты доказать, что мы изменили эту советщину. Украина четко и однозначно задекларировала свое движение к вступлению в Североатлантический альянс, поэтому важно, чтобы эти процессы были взаимосовместимы с принципами НАТО", - отметил министр.

Например, как рассказал глава Минобороны, в странах НАТО по прямым и тайным соглашениям закупают только уникальные военные разработки. Это критически необходимо, чтобы не дать врагу "использовать против нас наше оружие".

Остальное необходимое закупают на конкурентных условиях через систему тендеров, которые находятся под системным контролем.

Как отметил Умеров, такая же схема будет теперь работать и в Украине.

"Для этого мы изменили принципы и полномочия в закупках, которые были у Минобороны. Новая многоуровневая система по распределению функций, министерству осталось написание и контроль правил, а закупкой будет заниматься агентства, которые сформированы из профессионалов. За свои профессиональные услуги эти люди будут получать исправленный и прозрачный процент от заказов", - рассказал министр.

Как пояснил глава Минобороны, на первом уровне будет работать Департамент политики закупок. Он будет отвечать за формирование политики закупок, координацию финдеятельности и разработку нормативно правовых актов. Далее закупками всего, кроме вооружения и военной техники, будет заниматься агентство закупок в сфере обороны.

"Наконец-то закупкой вооружения займется агентство оборонных закупок. Сейчас предприятие уже начало контрактование всех оборонных договоров. Все участники рынка должны доверять новой системе, должны получить одинаковые правила четко зная, что никто не сможет их обойти", - подчеркнул Умеров.

Закупки для армии

Как ранее рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, с декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Министерство обороны объявило о торгах по закупке еды для Вооруженных сил сегодня, 1 ноября. В частности, в правилах торгов были введены некоторые изменения, цель которых состоит в отсутствии перебоев и невозможности коррупции.

"Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", - пояснил Клименков.

По словам заместителя министра обороны, агентство будет анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, а также оценивать и анализировать их работу. "Государственный оператор тыла" уже начал изучать рынок и формировать команду.