Оборудка із закупівлею артснарядів для ЗСУ. До бюджету повернули майже 1,5 млрд гривень

Зазначається, що запобігти розкраданню цих держкоштів вдалося спецслужбі спільно з Офісом генерального прокурора за сприяння Міноборони.

Глава оборонного відомства Рустем Умєров назвав це "конкретним результатом".

Про що йдеться

Співробітники військової контррозвідки СБУ викрили 16 грудня 2023 року спробу провести закупівлю боєприпасів на майже 1,5 млрд грн за завідомо завищеними цінами та в обхід антикорупційних запобіжників.

Як розповіли в МОУ, після цього було розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило усі ознаки порушення.

Згодом затримали організатора "схеми", який виявився керівником одного з Головних управлінь Міноборони.

Яка схема

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ, розповіли в СБУ.

Зокрема, фігурант організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Що загрожує фігурантам

Слідчі СБУ повідомили військовому чиновнику про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою осіб (за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Закупівлі для армії

Як раніше розповів заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков, з грудня 2023 року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Також перед цим повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів, як МОУ боротиметься з нечесними закупівлями для армії.