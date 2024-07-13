В ряде областей объявлена тревога из-за российской атаки "Шахедами"

Вечером в пятницу, 12 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа Shahed-131/136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 23:00 военные сообщили о движении группы "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей северным курсом. Впоследствии в ВСУ сообщили о движении "Шахедов" курсом на Харьковскую область. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так: Источник: Карта воздушных тревог (t.me/alarmukraine)