Оборонный комитет Рады изменил решение и поддержал отставку Малюка, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

По словам нардепа, комитет пересмотрел свое вчерашнее решение о поддержке отставки Малюка. За отставку выступило 12 депутатов, пятеро были против, один депутат воздержался.

"То есть по состоянию на сейчас представление президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю уже 226+ собрали тоже). Коротко: оппозиция требовала доклад Малюка, власть уверяла что все ок", - отметил Железняк.

Также, по словам нардепа, глава фракции "Слуг народа" в Раде Давид Арахамия лично подтвердил, что "пока не будет внесения главы СБУ на назначение".

"Если мы сейчас не поддержим Василий Васильевича, я не знаю что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет - как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и потом назначим на СБУ", - процитировал Железняк своего коллегу.