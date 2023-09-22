Оборонные потребности ВСУ и не только: Зеленский провел переговоры с Трюдо

По его словам, переговоры с главой канадского правительства были, как всегда, плодотворными.

"Среди основных вопросов - оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства, экономическое и инвестиционное сотрудничество", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в США и Канаду

Напомним, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Он посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию и лечение в американских больницах.

Также глава государства выступил на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН.

Он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом США Джо Байденом, президентом Бразилии Лулой да Силвой, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Уже сегодня, 22 сентября, Зеленский прибыл в Канаду.