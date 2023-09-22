Оборонні потреби ЗСУ і не тільки: Зеленський провів переговори з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони, зокрема, обговорили оборонні потреби українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
За його словами, переговори з главою канадського уряду були, як завжди, плідними.
"Серед основних питань - оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом в США. Він відвідав українських військових, які проходять реабілітацію та лікування в американських лікарнях.
Також глава держави виступив на засіданнях Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН.
Він провів низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом США Джо Байденом, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Вже сьогодні, 22 вересня, Зеленський прибув до Канади.
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