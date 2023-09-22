UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оборонні потреби ЗСУ і не тільки: Зеленський провів переговори з Трюдо

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони, зокрема, обговорили оборонні потреби українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

За його словами, переговори з главою канадського уряду були, як завжди, плідними.

"Серед основних питань - оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до США та Канади

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом в США. Він відвідав українських військових, які проходять реабілітацію та лікування в американських лікарнях.

Також глава держави виступив на засіданнях Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН.

Він провів низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом США Джо Байденом, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Вже сьогодні, 22 вересня, Зеленський прибув до Канади.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКанадаДжастін ТрюдоДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України