Оборонні потреби ЗСУ і не тільки: Зеленський провів переговори з Трюдо

За його словами, переговори з главою канадського уряду були, як завжди, плідними.

"Серед основних питань - оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до США та Канади

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом в США. Він відвідав українських військових, які проходять реабілітацію та лікування в американських лікарнях.

Також глава держави виступив на засіданнях Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН.

Він провів низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом США Джо Байденом, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Вже сьогодні, 22 вересня, Зеленський прибув до Канади.