Оборонные потребности и ситуация на фронте: Ермак поговорил с советником Байдена

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП в Telegram .

"Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых силами обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности Украины в безопасности, а также формулу мира президента Владимира Зеленского", - написал Ермак по итогам переговоров.

Он отметил, что поблагодарил Салливана и передал слова благодарности президенту Джо Байдену, Конгрессу и всему американскому народу за мощную поддержку Украины и всех украинцев.

Отношения Украины и США

Отметим, что США являются основным союзником Украины с начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон уже неоднократно выделял для нашей страны пакеты военной помощи.

В частности, украинские защитники получали от американцев системы противовоздушной обороны Patriot, боевые машины пехоты Bradley, различную артиллерию, системы реактивного залпового огня HIMARS и кассетные снаряды.

Последний пакет военной помощи Украине США объявили 6 сентября. С его содержанием можете ознакомиться в материале РБК-Украина.