ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оборонные потребности и ситуация на фронте: Ермак поговорил с советником Байдена

Киев, Четверг 14 сентября 2023 16:25
UA EN RU
Оборонные потребности и ситуация на фронте: Ермак поговорил с советником Байдена Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП в Telegram.

"Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, предпринимаемых силами обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности Украины в безопасности, а также формулу мира президента Владимира Зеленского", - написал Ермак по итогам переговоров.

Он отметил, что поблагодарил Салливана и передал слова благодарности президенту Джо Байдену, Конгрессу и всему американскому народу за мощную поддержку Украины и всех украинцев.

Отношения Украины и США

Отметим, что США являются основным союзником Украины с начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон уже неоднократно выделял для нашей страны пакеты военной помощи.

В частности, украинские защитники получали от американцев системы противовоздушной обороны Patriot, боевые машины пехоты Bradley, различную артиллерию, системы реактивного залпового огня HIMARS и кассетные снаряды.

Последний пакет военной помощи Украине США объявили 6 сентября. С его содержанием можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Андрей Ермак Офис президента Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ