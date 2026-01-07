ua en ru
ВСУ получают более 1500 перехватчиков дронов в сутки, - Шмыгаль

Среда 07 января 2026 11:52
ВСУ получают более 1500 перехватчиков дронов в сутки, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны в декабре-январе стало поставлять украинским защитникам более 1500 перехватчиков дронов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Более 1500 противошахедных дронов в сутки - в декабре-январе Минобороны вышло на высокий средний показатель в поставках перехватчиков для войска", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, это позволило существенно нарастить способности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях - от переднего края до защиты тыловых регионов.

Министр отметил, что отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.

Шмыгаль отметил, что дроны-перехватчики сегодня являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны. Они позволяют:

  • сохранять дорогостоящий ракетный ресурс ПВО, используя более экономичные средства поражения;
  • повышать плотность противодействия БПЛА без перегрузки систем ПВО;
  • обеспечивать фронт эффективными решениями для защиты личного состава, техники и логистики.

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что до конца ноября Украина планирует выйти на производство 600-800 дронов-перехватчиков ежедневно. В то же время реализацию этих намерений могут осложнить российские обстрелы.

Министр обороны Денис Шмыгаль также заявлял, что в ближайшее время Украина должна достичь показателя в 1000 дронов-перехватчиков в сутки, назвав это ответом на ночные атаки РФ.

Сейчас Украина уже обладает дронами-перехватчиками, способными противодействовать российским "Шахедам", в частности моделям с реактивными двигателями.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина строит эшелонированную систему перехвата "Шахедов" дронами.

