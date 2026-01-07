ВСУ получают более 1500 перехватчиков дронов в сутки, - Шмыгаль

Министерство обороны в декабре-январе стало поставлять украинским защитникам более 1500 перехватчиков дронов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Более 1500 противошахедных дронов в сутки - в декабре-январе Минобороны вышло на высокий средний показатель в поставках перехватчиков для войска", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, это позволило существенно нарастить способности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях - от переднего края до защиты тыловых регионов.

Министр отметил, что отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.

Шмыгаль отметил, что дроны-перехватчики сегодня являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны. Они позволяют: