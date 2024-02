Оборона или победа? Каким будет третий год войны для Украины и к чему готовиться

При подготовке материала использовались: аналитика экспертов Фонда Карнеги за международный мир, Европейского совета по международным отношениям (ECFR), заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президента Владимира Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова, публикации The New York Times, The Wall Street Journal, ABC, комментарии секретаря комитета Рады по нацбезопасности Романа Костенко и военного эксперта Александра Мусиенко.

Переход в оборону и главные угрозы на фронте

На то, как сложится военный 2024 год для Украины, во многом повлияет неудача наступления-2023, которое не повторило успех операций в Харьковской и Херсонской областях. Осенью 2022 года украинским войсках удалось освободить Балаклею, Изюм, Купянск и Лиман, прорвав оборону россиян и глубоко продвинувшись относительно небольшими силами. Затем под огнем высокомобильных ракетных систем была одержана победа в битве за Херсон. Контрнаступление на 2023 год планировалось с выходом к Азовскому морю или, как минимум, к Мелитополю (Запорожская область), но реальность оказалась жестче.

Силы обороны столкнулись с гораздо более укрепленными линиями. Россия провела мобилизацию, нарастила численность войск и уже не было такого, чтобы отдельные участки фронта удерживались 2-3 неполными батальонами, как в 2022-м. Как отмечает аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, в целом российские войска намного лучше проявили себя в обороне.

Наиболее значимыми оказались три фактора:

у Украины не было превосходства в огневой мощи

ВСУ не могли масштабировать применение сил, использовать бреши и генерировать импульс

Украине не хватало средств для прорыва линий и противодействия вражеской авиации

В конечном итоге не удалось в достаточной степени ослабить или продавить противотанковые возможности РФ, что не позволило эффективно задействовать бронетехнику. Кроме того, в общей стратегии были моменты, усугубляющие риски. Попытка наступать сразу на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях привела, по мнению аналитиков, к растягиванию артиллерии и наиболее опытных войск.

Уже в октябре инициатива окончательно перешла к России. Агрессор бросил большие силы на захват Авдеевки. К концу января там сложилась критическая ситуация, а в политике на первый план вышла смена главнокомандующего Вооруженных сил. Президент Владимир Зеленский объяснил увольнение Валерия Залужного тем, что "некоторые вещи не менялись в течение определенного времени", а Вооруженным силам нужна перезагрузка, чтобы стать более технологичными и быстрыми.

Фото: генералу Александру Сырскому предстоит решить трудную задачу: сдержать россиян и нанести им максимальные потери (Getty Images)

Его сменщик генерал Александр Сырский, заявил о переходе на новый этап войны.

"Мы перешли от наступательных действий к оборонной операции. Цель - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, удержание подготовленных рубежей обороны", - сказал он в интервью ZDF.

Стремительное продвижение врага и угроза окружения Сил обороны сделали эту цель невыполнимой в Авдеевке, и на прошлой неделе они вышли из города. Таким образом, пал один из самых укрепленных районов, который держался в течение двух лет. Сейчас началось активное движение и на других участках, признаков оперативной паузы пока нет.

Как пишет The New York Times, российское наступление разделилось на пять линий атаки. Не исключено, что оккупанты попытаются продавить ВСУ западнее Авдеевки, уже отмечается давление на Ласточкино и Орловку. Пока неясно, как далеко они могут зайти и насколько хороши украинские укрепления, но следующие крупные населенные пункты находятся в десятках километров.

Немного южнее захват Марьинки позволил россиянам сосредоточиться на еще одном важном опорном пункте - Угледаре. В прошлом году они атаковали с юга, но понесли потери, теперь продвигаются с севера. А в Запорожской области намерены отбить Работинский выступ, собрав ориентировочно 50-тысячную группировку в этом регионе. Однако такого давления, как было в Авдеевке нет, поскольку войска растянуты по всей протяженной линии фортификаций. Спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой на днях заявил, что если противник заберет войска с флангов, Силы обороны могут воспользоваться этим и зайти на новые позиции.

Остальные два участка, откуда наступают россияне, - Кременная и Бахмут. В первом случае создаются риски для Купянска, территорий на восточном берегу реки Оскол и Лимана, во втором - для Часов Яра с последующим выходом на Константиновку, Дружковку и Краматорск. Опрошенные РБК-Украина военные эксперты, называли Бахмутское направление наиболее вероятным для следующих массированных штурмов. Но согласились, что в ближайшие недели попытки вражеского продвижения вперед будут по всей линии фронта.

Проблема в том, что Украине не хватает боевых возможностей, чтобы уверенно сдерживать противника на линии в 1000 км. Президент Владимир Зеленский прямо говорил, что это стало результатом ослабления со стороны главного стратегического партнера - США.

Что с помощью Запада, когда будут F-16 и наступление только в 2025-м

После нескольких неудачных попыток в Конгрессе согласовать помощь на прошлой неделе американский Сенат поддержал пакет на 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Из этой суммы на поддержку нашей страны предусмотрено порядка 60 млрд. Проект одобрили 70 демократов и республиканцев при необходимом минимуме в 50 голосов, а лидер демократического большинства Чак Шумер предположил, что на этот раз Палата представителей поддержит сенаторов.

Фото: вопрос миллиардов для Украины от США во многом зависит от позиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев (Getty Images)

Спикер Палаты, республиканец Майк Джонсон настроен менее оптимистично. Вполне вероятно, что документ снова не пройдет, поскольку в нем нет мер на защиту границы с Мексикой от потока мигрантов. Его однопартийцы изначально привязали помощь партнерам к пограничному вопросу, и, по его словам, верхняя палата должна была учитывать эти моменты.

"Вместо этого в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной", - отметил Джонсон.

Он также заявил, что теперь Палата представителей будет работать над вопросом о границе. Но голосование состоится не раньше марта, так как конгрессмены ушли на перерыв до 28 февраля. Белый дом раскритиковал "незаслуженный отпуск", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пользуется задержкой помощи и добивается успехов на фронте, а представительница Пентагона Сабрина Сингх предупредила, что без новых поставок Украине придется сделать выбор "и решить, какие города и поселки она сможет удерживать".

Понимая, что поддержка в Конгрессе ослабла, Зеленский продолжает настаивать на необходимости поставок из США. По его словам, при достаточной помощи в конечном итоге Украина сможет отбросить силы Владимира Путина и сесть за стол переговоров с "сильной рукой".

"Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но эта помощь имеет решающее значение. Без нее… если у вас нет настоящего щита и мощной артиллерии… конечно, вы потеряете людей", - заявил он на днях в интервью Fox News.

За минувший год Запад не смог выработать эффективную политику для обеспечению Украины, несмотря на обещания. Медленная реакция на запросы усугубила ее зависимость от поддержки США и сделала заложницей предвыборной гонки, считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель. И приводит три основных сценария на 2024-й.

Положительный. Согласно нему, смена администрации в США приведет к увеличению помощи и поставкам истребителей F-16. Евросоюз исправит просчеты и развернет военное производство, а Украина до конца года восстановит боевые возможности и будет готова освободить больше территорий.

Промежуточный. Администрация Джо Байдена в предвыборной гонке продолжит оказывать ограниченную помощь, а республиканцы в Конгрессе - отдавать приоритет внутренним вопросам. Европа не сможет выполнить обещанное, оставляя Украину в оборонной позиции, а тем временем дефицит снарядов и бронетехники все больше будет обостряться.

Негативный. При этом сценарии в США возьмут верх антиукраинские настроения, что приведет к сокращению помощи в случае победы Дональда Трампа. Неспособность Европы заместить военные поставки еще больше ослабит позиции Украины. И на Западе начнут воспринимать войну как проигранную.

Отметим, особые надежды в 2024 году связаны с поставками истребителей F-16. Еще летом спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что когда Украина получит F-16, она выиграет войну. Однако чем ближе предполагаемый срок поставки (СМИ пишут об июне), тем более осторожные звучат заявления. На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что западные истребители не станут "серебряной пулей", не переломят ситуацию на фронте, но повысят боевые возможности Украины.

Два месяца назад The Wall Street Journal писал о проблемах на нынешнем этапе войны. Со ссылкой на дипломатов и военных стратегов предполагалось, что истощенной Украине требуется время на восстановление. Поэтому страна переключилась на возведение укреплений, чтобы сдержать РФ и выиграть время.

Издание полагает, что если Украина вместе с союзниками смогут преодолеть трудности и нарастить военные поставки, то этот год станет годом восстановления армии. И если она продержится до конца 2024-го, истощая врага, то сможет перехватить инициативу весной 2025 года. Начальник военной разведки Кирилл Буданов в недавнем интервью для WSJ подтвердил такие прогнозы.

"Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника", - заявил он.

Прогнозы Буданова меняются потому, что изменились обстоятельства, объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В первую очередь из-за того, что сложно предсказать, насколько затянется вопрос с финансированием от США - на недели или на месяцы.

"С учетом того, что у нас фронте, мы понимаем, что просто не успеем раньше подготовить масштабное наступление с освобождением значительных территорий. Единственное, на что можно рассчитывать, что при благоприятном сценарии, если в ближайшее время будет проголосована помощь от США, мы получим пакеты на вторую половину 2024 года. И тогда возможны локальные действия с незначительными тактическими успехами. Но с учетом последних тенденций, я думаю, этот год, действительно, может быть годом обороны", - сказал он в беседе с РБК-Украина.

Как пишет ABC, уже к концу марта Украина якобы столкнется с катастрофической нехваткой боеприпасов, в том числе для средств ПВО. Издание полагает, что сценарий Авдеевки может повториться на других участках фронта, а острый дефицит ракет-перехватчиков приведет сделает невозможным защиту неба, Россия получит контроль, что полностью изменит характер войны.

Мусиенко напоминает, что подобные прогнозы были и раньше, но, вероятно, определенные средства есть, иначе неясно, как Воздушные силы за неделю сбили сразу семь вражеских самолетов. С другой стороны, конечно, ракет-перехватчиков нужно больше.

"Если Иран поставит России 400 ракет, как пишет Reuters, это станет дополнительным вызовом для нас. Если поставки для нас снизятся, это негативно скажется на наших возможностях. Вместе с тем есть у нас стабильные поставки ракет IRIS-Т, SAMP-T и Patriot, потому что не только США поставляют. Но США дают средства на закупку ракет в Европе, поэтому кризисные моменты вполне могут быть", - подчеркнул эксперт.

В качестве еще одного примера он привел заявление чешского президента Петра Павела о том, что есть 800 000 снарядов. Они произведены не в Европе, и ЕС не будет выделять на них средства, потому что не хочет конкуренции. Важно, чтобы профинансировала Америка, но блокирование миллиардов для Украины оптимизма не добавляет.

Тем временем Зеленский тоже называет оборону задачей №1, анонсирует на 2024 год неприятные сюрпризы для России в Черном море и заверяет, то новое контрнаступление будут готовить, но это зависит от многих вещей.

Усиление мобилизации. Проблемы законопроекта и когда заработают новые правила

Нехватка западной помощи может привести к тому, что нужно будет мобилизовать больше украинцев. По крайней мере, это следует из заявлений лидера правящей фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Сейчас ко второму чтению готовят новый закон о мобилизации. Он предлагает в обязательном порядке регистрировать электронный кабинет, ввести базовую военную подготовку вместо срочной службы, электронные повестки, сократить категории, которые имеют право на отсрочку, ужесточить наказание для уклонистов, вплоть до ареста банковских счетов, и другие спорные нормы.

Фото: в Украине готовят новый закон, который, как предполагается, усилит мобилизацию (Getty Images)

Например, мужчин в возрасте 18-60 лет хотят обязать в течение 60 дней уточнить учетные данные через Центры предоставления админуслуг, территориальные центры комплектования (ТЦК) или е-кабинет, а также предъявлять военные билеты по требованию полиции, ТЦК или пограничника при выезде из страны. Забрать право на отсрочку у многодетных отцов, если у них есть задолженность по алиментам, разрешить мобилизацию осужденных, отменить статус "ограниченно пригодного", а украинцев за границей - заставить в течение 30 дней встать на воинский учет.

На этой неделе истек срок подачи правок, которые еще предстоит обработать профильному комитету Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Их итоговое число может достичь нескольких тысяч, поэтому увольнение срочников решили вынести в отдельный закон. Чтобы побыстрее проголосовать и не делать его заложником правок.

Секретарь комитета Роман Костенко ("Голос") называет тему демобилизации одной из наиболее дискуссионных.

"Ведь законопроект, который внес президент (речь идет о проекте №11035, проголосованном за основну и в целом 23 февраля, - ред.), решает проблему демобилизации военнослужащих срочной службы. А в законопроекте, который мы будем рассматривать, предусмотрена демобилизация для мобилизованных через 36 месяцев. Там установлено, что Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить. На мой взгляд, предусмотренная в этой редакции возможность продлить сроки службы через Ставку выглядит как заранее заложенный обман", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, обсуждается ограничение прав за неявку в ТЦК. По мнению Костенко, ряд предлагаемых норм противоречит Конституции. Также довольно спорный момент - это то, как будет работать е-кабинет военнообязанного.

"Еще одна позиция, вокруг которой идут обсуждения, - оставлять ли отсрочку от мобилизации для аспирантов, которые учатся на контрактной форме. Но следует понимать, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которыми комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл. Поэтому на самом деле законопроект в конечном счете может претерпеть немало изменений", - добавил он.

Как рассказал изданию источник из "Слуги народа", обработка правок в комитете займет не менее недели. Таким образом, проект вынесут на рассмотрение в зал не раньше марта. Согласно тексту, закон вступит в силу через месяц после опубликования. Соответственно, по предварительным расчетам новые правила мобилизации ждут украинцев уже в апреле.