Оборона Авдеевки: эксперт назвал три цели, которых уже достигли ВСУ

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, оборона Авдеевки уже достигла трех важных целей.

Первая, по его словам, - уничтожение личного состава и снижение наступательного потенциала российских войск, что помешало им достичь оперативно-стратегических успехов.

Вторая - Авдеевка вытащила на себя российские резервы, не давая им возможность наступать широким фронтом на востоке.

"Третья - оборона города не привела к опрокидыванию больших украинских сил с Юга, и мы, например, не были вынуждены отказаться от битвы за плацдарм в Крынках (левобережье Херсонской области - ред.)", - отметил эксперт.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще месяц назад британская разведка сообщала о том, что атаки РФ на Авдеевку увеличили потери страны-агрессора на 90%. Тогда же в Вооруженных силах Украины заявляли об огромных потерях оккупантов - они остались без 6 500 солдат только в районе Авдеевки с 10 октября.

По данным Белого дома на середину декабря российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

28 декабря в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что украинские бойцы вернули утраченную ранее позицию на Авдеевском направлении.