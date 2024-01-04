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Оборона Авдіївки: експерт назвав три цілі, яких вже досягли ЗСУ

Фото: експерт назвав три цілі, яких вже досягли ЗСУ в обороні Авдіівки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку. Єдиний відносний успіх окупантів - захоплення південної промзони, яке дозволило зав'язати бої у прилеглому приватному секторі. Водночас ЗСУ тримають оборону та завдають ворогу значних втрат, не дають закріпитися на позиціях.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, оборона Авдіївки вже досягла трьох важливих цілей. 

Перша, за його словами, - знищення особового складу та зниження наступального потенціалу російських військ, що завадило їм досягти оперативно-стратегічних успіхів.

Друга - Авдіївка витягла на себе російські резерви, не даючи їм можливість наступати широким фронтом на сході.

"Третя - оборона міста не призвела до перекидання великих українських сил з Півдня, і ми, наприклад, не були змушені відмовитися від битви за плацдарм у Кринках (лівобережжя Херсонської області - ред.)", - зазначив експерт.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще місяць тому британська розвідка повідомляла про те, що атаки РФ на Авдіївку збільшили втрати країни-агресора на 90%. Тоді ж у Збройних силах України заявляли про величезні втрати окупантів - вони залишилися без 6 500 солдатів лише в районі Авдіївки з 10 жовтня.

Додамо, що за даними Білого дому на середину грудня російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

28 грудня у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що українські бійці повернули втрачену раніше позицію на Авдіївському напрямку.

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