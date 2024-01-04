Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта

Украинские силы продолжают сдерживать вражеское наступление на Востоке, а на Юге вынуждают россиян прибегать к позорным практикам времен Второй мировой войны. О ситуации на фронте, возможном обострении под Лиманом и Купянском, трех целях, которые ВСУ достигли в Авдеевке, и отчаянии противника на левом берегу Днепра, – в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: сводки Генерального штаба ВСУ, Telegram-каналы командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, аналитика американского Института изучения войны (ISW) и карты украинского проекта DeepState, статья Forbes о плацдарме на левом берегу Днепра, комментарии экспертов Александра Мусиенко и Владислава Селезнева.

Лимано-Купянская ось на пороге динамичных событий

Российские войска интенсивно наступают на Купянском направлении. По словам командующего Восточной группировки ВСУ Александра Сырского, ежедневно противник штурмует позиции вблизи села Синьковка, чтобы создать плацдарм для выхода на Купянск. И в одной из таких атак он потерял одновременно танк, три БМП и около 30 человек.

Штурмы в районе Синьковки удается отбивать силами 14-й и 30-й отдельных механизированных бригад. Немного на юго-восток врагу удалось вернуть часть утраченных позиций возле Ивановки. Только за 2 января украинские защитники отбили семь атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки.

Российские войска пытаются выйти на Купянск с севера и востока (фото: deepstatemap.live)

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет о позиционных боях в этих районах, а также на юго-запад от Сватово вблизи Макеевки и к западу от Кременной возле Тернов и Торского. Со ссылкой на геолокационные кадры сообщается о продвижении россиян в районе Кармазиновки и Площанки. На Лиманском отрезке оккупанты проводят перегруппировку и готовятся к дальнейшим наступательным действиям. Активно применяется авиация для ударов управляемыми бомбами.

Противник стянул группировку из 110 тысяч человек на Лимано-Купянское направление, к тому же короткое логистическое плечо обеспечивает ему некоторое преимущество, отмечает эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"На определенных участках проводится передислокация, об этом говорит снижение темпа боевых столкновений. Вообще я думаю, враг накапливает ресурсы, и мы на пороге достаточно динамичных событий", – рассказал он РБК-Украина.

По его мнению, эта ось является наиболее приоритетной для россиян. Лиманское направление – чтобы за счет превосходства в живой силе, артиллерии и бронетехнике продвинуться ближе к Славянско-Краматорской агломерации. Купянское – как часть плана Владимира Путина по оккупации Харьковской области в рамках так называемого "проекта Новороссия".

"Понятно, что планы меняются, но тем не менее он грезит контролем над минимум семью регионами Украины, в том числе над Харьковской областью", ­­– считает Селезнев.

За последний месяц вражеские силы немного продвинулись на Лиман. Если годом ранее наши позиции были в нескольких километрах от Кременной, то теперь ближе к реке Жеребец в районе сел Терны и Заречное, откуда до Лимана около 10 км.

Лиман остается ключом к обороне Донецкой области (фото: deepstatemap.live)

В чем значение Лимана с оперативно-тактической точки зрения? Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напоминает, что сами жители города называют его северными воротами Донбасса.

"Поэтому Лиман, Славянск и Краматорск всегда будут под прицелом и представлять особый интерес для врага. Потому что без захвата, например, Лимана невозможно реализовать задачу по захвату Донецкой области. Ситуация на этом направлении характеризовалась то активизацией, то приостановкой наступления. Это было связано с переброской войск под Бахмут и Авдеевку. Сейчас они перегруппировались и пытаются оживиться на Лимано-Купянской оси. Тем более что погодные условия изменились и позволяют задействовать технику", – отметил он в беседе с изданием.

Россияне наступают из Бахмута на Часов Яр. В чем главная угроза?

Россияне также ведут наступательные действия в районе Бахмута. Генерал Александр Сырский обращает внимание на напряженные бои вблизи Богдановки. Цель оккупантов здесь – это выход на Часов Яр. Ситуация выглядит критической: если противник возьмет Богдановку, до городских окраин останется немногим более 3 километра.

Этот город также открывает дальнейший путь для наступления к Славянску и Краматорску. И можно считать, что Часовярская оборонная операция началась еще несколько недель назад, подчеркивает Владислав Селезнев.

"Представьте себе, с какими рисками столкнутся наши защитники, если враг сможет продвигаться в том направлении по меньшей мере с трех сторон – с Лимана, Часова Яра и через Курахово-Покровск-Константиновку. Вызовы очень серьезные. Я думаю, планирование российских генералов основывается именно на таком варианте", – говорит эксперт.

По его словам, удержание Часова Яра – это стратегически важная задача. Не исключено, что прямо сейчас там тоже укрепляются линии обороны, согласно недавнему приказу президента Владимира Зеленского.

Часов Яр – еще одна стратегичеки важная точка на карте (фото: deepstatemap.live)

Прошлой зимой россияне приближались к нему с юга, но были отброшены в Бахмут. Захват Часова Яра может обеспечить противнику плацдарм для продвижения не только к Краматорску, но и к Константиновке. Расстояние к Краматорску составляет около 20 километров, к Константиновке – примерно 12. Угроза значительная, поскольку на пути к ним нет крупных населенных пунктов, где можно создать мощный оборонительный узел.

"Часов Яр еще нужно захватить, его не так просто взять, потому что он находится на высотах. Даже если допустить, что враг возьмет город, то сможет ли он дальше идти в направлении Константиновки, Дружковки и дальше? Да, такие риски есть. Сейчас украинские силы делают все, чтобы этого не случилось. Конечно, рассматриваются и сценарии того, что оккупанты добьются тактических успехов и зайдут в Часов Яр, в чем я лично сомневаюсь", – рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Параллельно враг вклинивается в нашу оборону на южном фланге от Бахмута. Позиционные бои идут в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Противник не может занять высоты возле Клещиевки, но сохраняет там инициативу.

Оборона Авдеевки и три цели, которых достигли ВСУ

Не прекращаются вражеские попытки окружить Авдеевку. Украинские войска держат оборону и наносят россиянам значительные потери. Только за 2 января были отбиты восемь атак к северу от Авдеевки, и более полутора десятка – к югу. На юго-восток от Новобахмутовки нам даже удалось улучшить тактическое положение.

Аналитики ISW со ссылкой на геолокационные кадры фиксируют российское продвижение возле села Степное. Сам населенный пункт остается в "серой зоне". Акцент штурмовых действий несколько сместился на север, где они пытаются выйти на Бердычи, бои идут за каждую посадку.

Что касается самой Авдеевки, то единственный относительный успех россиян – это захват южной промзоны, который позволил завязать бои в прилегающем частном секторе. Тем не менее под огнем ВСУ вражеские штурмовые подразделения здесь не могут закрепиться.

Оборона Авдеевки позволяет украинским военным удерживать участок фронта в десятки километров и держать в напряжении оккупантов в Донецке. При этом недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что в течение двух-трех месяцев может случиться так, что украинские войска оставят город, свидетельствует о реально тяжелой ситуации.

Авдеевка в тяжелой ситуации, но позволяет решить как минимум три задачи (фото: deepstatemap.live)

"Вряд ли кто-то решится дать даже среднесрочный прогноз по удержанию Авдеевки. Слишком много неизвестных, которые будут влиять на развитие событий. Сейчас враг перестал атаковать наши позиции южнее, однако более активно атакует к северу. Обратите внимание на Степное. Россияне, имея тотальное преимущество в живой силе, сумели вытеснить нас, но сами туда зайти не могут. Почему? Потому что эффективно работают артиллеристы, которые смешивают с землей вражеские штурмовые отряды", – объясняет Селезнев.

По мнению Мусиенко, оборона Авдеевки уже достигла трех важных целей. Первая – уничтожение личного состава и снижение наступательного потенциала российских войск, что помешало им достичь оперативно-стратегических успехов.

"Вторая – Авдеевка вытащила на себя российские резервы, не давая им возможность наступать широким фронтом на Востоке. Третья – оборона города не привела к переброске больших украинских сил с Юга, и мы, например, не были вынуждены отказаться от битвы за плацдарм в Крынках (левобережье Херсонской области, – ред.)", – отметил он.

Ранее начальник оперативного управления обороны Генштаба Эстонии Тармо Кундла предположил, что захват Авдеевки не обрушит фронт. По его словам, российская армия способна забирать только мелкие населенные пункты и вряд ли сможет в ближайшее время оккупировать обширные территории Донецкой области. Хотя не последнюю роль здесь играет обеспечение украинских войск.

"Если будет чем защищать Донецкую область, то у россиян призрачные шансы на ее захват. Мы помним, как они десять месяцев штурмовали Бахмут и какие понесли потери. Активное наступление на Авдеевку продолжается три месяца, и результаты для них тоже, мягко говоря, скромные. Но не имея данных о наших возможностях, я думаю, нет смысла рассуждать, возьмут Авдеевку или не возьмут", ­­­– комментирует Селезнев.

Марьинка захвачена? Куда дальше устремится враг

На прошлой неделе Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли на окраины Марьинки. Город держался почти два года, но теперь его нет. Защитники находятся в северной части, но, по всей видимости, могут отойти на оборонные рубежи дальше.

"Это война. И то, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки, а в некоторых местах - чуть дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс", - отметил Залужный.

Его слова стали ответом на доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы полном захвате Марьинки. Согласно официальной информации, это не так, о захвате говорить некорректно, поскольку Силы обороны не покинули ее административные границы. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, защищать этот город сложнее, чем Бахмут, на его территории не осталось ни одного уцелевшего здания.

После Марьинки у российских войск может быть два варианта (фото: deepstatemap.live)

В последние несколько дней потери украинских позиций не фиксируются, а это значит, что продвижение россиян удается блокировать. К достижениям можно отнести и то, что наши силы не позволили им совершить стремительный рывок, продвинуться на запад и зайти нам в тыл. Фактически происходит контролируемый отвод, который не приведет к обрушению фронта.

По мнению Селезнева, после Марьинки враг не сможет быстро прорываться дальше, потому что он понес там большие потери.

"Думаю, им важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи. Хотя могут разделиться и часть пойдет в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию. Сейчас непонятно, как будет действовать враг. Но вполне возможно, что на Славянск и Краматорск хотят наступать скоординировано с юга, севера и востока", ­– рассказал эксперт.

Битва за Работинский выступ и "Жуков-style" на левом берегу Днепра

На юге Запорожской области враг с нескольких сторон атакует Работинский выступ. Украинские силы удерживают небольшой участок первой линии обороны РФ на северо-запад от села Вербовое, но на остальном отрезке от Новопрокоповки до Вербового противнику удалось немного срезать "серую зону".

Здешний плацдарм – территория небольшая, где-то 10 на 10 км, но критически важная для того, чтобы Силы обороны все-таки сумели преодолеть "линию Суровикина" и окончательно закрепиться на передовых рубежах.

"Последние пару недель россияне сильно давят, на некоторых участках мы вынуждены отходить, проводить маневренную оборону. Вчера наш Генштаб отчитался, что вернули позиции в районе Вербового. Но, опять же, речь идет о нескольких сотнях метров, не больше. И я бы отметил непростую обстановку западнее Работино. Там российские десантники пытаются взять под контроль окраины села, чтобы отрезать выступ и окружить наши штурмовые отряды", – описывает ситуацию Селезнев.

За Работинский плацдарм идут ожесточенные бои (фото: deepstatemap.live)

На левобережной части Херсонской области идет работа по расширению плацдарма, а противник пытается выбить ВСУ. Аналитики (ISW) фиксируют позиционные бои, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Постоянные атаки россиян вблизи Крынок удается отражать.

Как пишет американский военный журналист Дэвид Акс в статье для Forbes, раньше западные СМИ называли действия морпехов в Крынках "миссией самоубийц". Но теперь видят, что именно россияне сотнями гибнут там в атаках. Украинские силы нашли способ нивелировать численное преимущество врага. Одна из недавних атак российских десантников "закончилась ужасающе" после того, как был отдан приказ на "маневр Жукова". Советский маршал во время Второй мировой войны прославился в том числе тем, что заставлял солдат пешком "разминировать" минные поля.

В статье говорится о том, что украинские беспилотники по ночам минируют дороги, а по утрам добивают вражескую технику и транспорт, сбрасывая боеприпасы. Благодаря этому очередная атака "в стиле Жукова" привела к тому, что 104-я десантно-штурмовая дивизия РФ потеряла "уникальных специалистов".

Александр Мусиенко видит в этом акт отчаяния, поскольку враг уже несколько месяцев не может вытеснить наши силы на правый берег.

"Для них этот плацдарм как кость в горле. Даже Путин о нем вспоминал, говорил, что там якобы небольшое число украинских военных, но забыл добавить, почему большое количество российских войск ничего не может сделать. И командиров там меняли, там уже столько всего произошло. Мне кажется, в отчаянии они готовы применять любые практики", - отметил он.

Что касается наших действий, то Силы обороны работают в сложных условиях, когда невозможно перебросить много сил через Днепр. При этом есть понимание, что отсюда перспективно развивать наступление, заходить в тылы и, кроме того, – это самый короткий путь в Крым. Прямо сейчас украинские бойцы уничтожают там как можно больше российских войск и не дают им построить оборонные укрепления. Вероятно - чтобы в более благоприятных условиях совершить рывок дальше, вглубь Херсонской области.