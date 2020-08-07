У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", серед них українці

Фото: Ірина Ромалійська (facebook com irina romaliyskaya)

Затримали двох громадян України та росіянина

У Мінську правоохоронці затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Серед затриманих двоє громадян України - Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.

Про це повідомив телеканал "Настоящее Время".

За інформацією телеканалу, Ромалійську, Гребенюка та росіянина Юрія Баранюка затримали в готелі "Мінськ" й зараз везуть до Московського райуправління міліції.

Телефони затриманих кореспондентів телеканалу наразі заблоковані.

Телеканал "Настоящее Время" зазначає, що його кореспонденти вже декілька тижнів висвітлюють вибори в Білорусі, а напередодні транслювали зірваний мітинг кандидатки в президенти Світлани Тіхановської.

Нагадаємо, раніше Німеччина, Франція і Польща висловили стурбованість утисками прав в Білорусі напередодні президентських виборів та закликали провести чесне голосування.