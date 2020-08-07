ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", серед них українці

Мінськ, П'ятниця 07 серпня 2020 18:38
У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", серед них українці
Фото: Ірина Ромалійська (facebook com irina romaliyskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Затримали двох громадян України та росіянина

У Мінську правоохоронці затримали трьох штатних кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Серед затриманих двоє громадян України - Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк.

Про це повідомив телеканал "Настоящее Время".

За інформацією телеканалу, Ромалійську, Гребенюка та росіянина Юрія Баранюка затримали в готелі "Мінськ" й зараз везуть до Московського райуправління міліції.

Телефони затриманих кореспондентів телеканалу наразі заблоковані.

Телеканал "Настоящее Время" зазначає, що його кореспонденти вже декілька тижнів висвітлюють вибори в Білорусі, а напередодні транслювали зірваний мітинг кандидатки в президенти Світлани Тіхановської.

Нагадаємо, раніше Німеччина, Франція і Польща висловили стурбованість утисками прав в Білорусі напередодні президентських виборів та закликали провести чесне голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся