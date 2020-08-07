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Білорусь депортує затриманих журналістів

Мінськ, П'ятниця 07 серпня 2020 21:41
Білорусь депортує затриманих журналістів
Фото: Ірина Ромалійська (facebook com irina romaliyskaya)
Автор: Дмитро Левицький

Серед затриманих двоє громадян України

Білорусь депортує затриманих у Мінську журналістів телеканалу "Настоящее Время". Білоруська міліція затримала громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Про це повідомив прес-секретар Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький в Facebook.

За словами Горецького, журналістів відвезли до мінського РУВД, а тепер збираються депортувати.

"Ірина встигла сказати: "Отель, аэропорт", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську правоохоронці затримали кореспондентів телеканалу "Настоящее Время". Напередодні телеканал висвітлював мітинг опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в країні.

На затримання українських журналістів відреагували в МЗС України; у зовнішньополітичному відомстві наголосили, що справа перебуває на їх контролі.

Не обмежувати свободу затриманих у Мінську журналістів телеканалу "Настоящее Время" закликали білоруську владу у Національній спілці журналістів України.

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